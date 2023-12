null.

Rudolstadt (ots) - Am 13.12.2023, gegen 16.30 Uhr - 16.45 Uhr, kam es in Rudolstadt auf dem unteren Parkplatz der Galeria zu einem Verkehrsunfall.

Die Fahrerin eines roten Pkw stieß beim Ausparken gegen einen abgeparkten grauen PKW Ford Fiesta.

Nachdem ihre männliche Begleitperson zum Unfall dazu kam, schaute man sich gemeinsam den Schaden an den beiden Fahrzeugen an, entschied sich dann aber, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen, weiter zu fahren.

Die Fahrerin des roten PKW, sowie weitere Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0325526 bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560 zu melden.