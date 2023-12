Am Freitag, den 15.12.2023 gegen 17:00 Uhr ereignete sich aus bislang ungeklärter Ursache ein Gebäudebrand in der Ortslage Grobengereuth.

Oppurg (ots) - Eine Bewohnerin bemerkte zunächst die Alarmauslösung der Rauchmeldeanlage im Bereich der Küche. Nach dem Betreten des Raumes stellte sie den Brand fest und flüchtete in einen Büroraum, um sich dort zu schützen.

Kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte die Bewohnerin aus dem Gebäude befreit werden. Da eine Rauchgasintoxikation der Bewohnerin nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde diese zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus Pößneck verbracht.

Aufgrund des Brandes verstarben insgesamt zwei Hunde im Objekt, weitere acht Hunde konnten vor den Flammen gerettet werden.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr hielten bis ca. 23:00 Uhr an.

Durch den Brand ist das Wohnhaus nicht mehr bewohnbar.

In der kommenden Woche werden durch Spezialisten der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld die Ermittlungen zur Brandursache durchgeführt.