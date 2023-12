In den letzten Tagen häuften sich erneut versuchte Betrugshandlungen mittels sogenannter "Schockanrufe".

Sonneberg (ots) - Die vorgehensweise der Täter ist hierbei in den meisten Fällen gleichgelagert. Diese melden sich telefonisch zu meist bei älteren Menschen und teilen mit, dass eine in naher Verwandschaft stehende Person einen schweren Verkehrsunfall oder ähnliches verursacht haben soll und aufgrund dessen eine Kaution zur Abwendung einer Inhaftierung gezahlt werden müsse.



Die Polizei weist hiermit nochmals daraufhin, keinesfalls auf solche telefonischen Forderungen einzugehen und in keinem Fall Geld zu zahlen. Ermittlungsbehörden wie Staatsanwaltschaft und Polizei würden niemals derartige Anrufe an mutmaßliche Verwandschaft tätigen, um Geld einzufordern. Dies stellt immer eine versuchte Betrugshandlung dar.