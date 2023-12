Am gestrigen Nachmittag kam es kurz nach dem Gorndorfer Kreisverkehr zu einem Unfall, sodass nun ein mutmaßlich Geschädigter gesucht wird.

Saalfeld (ots) - Der Fahrer eines silbernen Toyota Corolla fuhr gegen 17:15 Uhr die Gorndorfer Straße von Unterwellenborn kommend entlang. Kurz nach dem Kreisverkehr im Bereich der Rathenaustraße kam es zu einem bislang unbekannten Zusammenstoß in Fahrtrichtung Saalfeld. In dem Zusammenhang wurde der Spiegel der Beifahrerseite des Toyota beschädigt- dies bemerkte der Fahrer jedoch erst kurze Zeit später und suchte anschließend die Polizeidienststelle auf.

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen wird nun ein mutmaßlich Geschädigter gesucht, dessen (am Unfallort geparkter) PKW Beschädigungen um Bereich der Fahrerseite aufweist. Eine Nachschau am Unfallort ergab bislang keine Hinweise auf ein beschädigtes Fahrzeug.

Mitteilungen nimmt die Saalfelder Polizei unter der Vorgangsnummer 0317890 entgegen.