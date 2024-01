Am Jahresende gab es in Watzdorf einen Angriff auf eine Stute, sodass die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld zum Zwecke der weiteren Ermittlungen Zeugen sucht.

Watzdorf (Bad Blankenburg) (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 28.12.2023, zwischen 03:00 Uhr nachts bis morgens 08:30 Uhr, ereignete sich auf einem Reiterhof in Watzdorf (Bad Blankenburg) offensichtlich folgendes:



Ein bislang Unbekannter griff im genannten Tatzeitraum im Außenbereich eines sogenannten Paddocks eine 30-jährige Stute an und verletzte diese dadurch.

Mit einem unbekannten Gegenstand verletzte der Unbekannte das Tier im Genitalbereich, sodass die dringende Hinzuziehung eines Tierarztes erforderlich wurde. Das Tier wies zwar innere Verletzungen auf, doch überlebte den Vorfall glücklicherweise.

Es wird u.a. aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0337464 an die KPI Saalfeld unter der Telefonnummer 03672-4171464.