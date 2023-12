Am 30.11.2023 kam es gegen 18:15 Uhr in Schalkau in der Rödentaler Straße zu einem Verkehrsunfall, wobei sich die beiden Verkehrsteilnehmerinnen, zwei Damen im Alter von 69 und 49 Jahren, vor Ort bzgl.

Schalkau (ots) - der Verursachung einig waren. Im Nachgang kam es jedoch zu entsprechenden Diskrepanz zwischen den Damen und der Unfall wurde weiterführend polizeilich aufgenommen. Zur Klärung der genauen Unfallverursachung und zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens werden daher Zeugen gesucht, die diesen Unfall beobachten konnten. Können Sie Hinweise zum Sachverhalt geben? So wenden Sie sich bitte an die Polizei in Sonneberg oder an den Kontaktbereichsdienst in Schalkau.