Am Montag, den 11. Dezember 2023 kam es in der Karl-Marx-Straße in der Ortslage Haselbach zu einer Spiegelkollision zwischen zwei Pkw Transportern.

Haselbach (ots) - Während der eine Fahrer anhielt, um seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der andere Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort.



Mögliche Hinweise zu Unfallhergang und Unfallbeteiligten nehmen die Polizeiinspektion Sonneberg sowie jede andere Polizeidienststelle unter den bekannten Erreichbarkeiten entgegen.