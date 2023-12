Am 14.12.2023 parkte die Geschädigte gegen 15:00 Uhr ihrem Pkw Skoda in Pößneck im Bereich der Neustädter Straße 16 am Fahrbahnrand.

Pößneck (ots) - Als sie kurze Zeit später zum Auto zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden im Bereich der Fahrerseite. Der andere Unfallbeteiligte hatte die Unfallstelle bereits verlassen ohne seiner Feststellungspflicht gerecht zu werden. Der Sachschaden wird auf ca. 1800 Euro geschätzt.

Zeugen, welche Angaben zum Unfall oder einem möglichen Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0326645 bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.