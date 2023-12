Obersontheim: Unfallflucht Ein 54-Jähriger befuhr am Montagmorgen gegen 7 Uhr mit seinem Mercedes die L 1066 zwischen Winzenweiler und Mittelfischach.

Aalen (ots) - Dabei musste er nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw zu verhindern, dessen Fahrer gerade im Überholvorgang war. Der Mercedes prallte gegen die Schutzplanken, sodass 50000 Euro Schaden entstand. Der Überholende setzte seine Fahrt unvermindert fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.



Schwäbisch Hall: Omnibus übersehen



Rund 6000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Montag gegen 9.15 Uhr in der Salinenstraße ereignete. Ein 56-jährigfe Skoda-Fahrer übersah einen aus dem Zentralen Omnibusbahnhof ausfahrenden, vorfahrtsberechtigten Omnibus, der von einem 50-Jährigen gelenkt wurde. Verletzt wurde niemand.



Gaildorf: Brand in Schule



Am Montagmittag musste die Parkschule in der Schlossstraße mit rund 120 Personen geräumt werden. Gegen 12.20 Uhr hatte jemand einen Handtuchhalter in einer Toilette angezündet, sodass es neben dem kleineren Feuer zu einer starken Rauchentwicklung kam. Verletzt wurde niemand. Der Schaden im Toilettenraum wird auf 12.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den Brandstifter erbittet der Polizeiposten Gaildorf unter Telefon 07971/95090.



Blaufelden: Diebstahl auf Baustelle



Zwischen Freitagmittag, 12 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr entwendeten Unbekannte von einer Baustelle im Eichendorffweg 10 Rollen Fußbodenheizungsrohre á 600 Meter und 35 dazugehörige Verschraubungen. Das Diebesgut, hat einen Wert von rund 3000 Euro.

Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Diebesgutes nimmt der Polizeiposten Blaufelden, Tel.: 07953/925010 entgegen.



Crailsheim: 5000 Euro Sachschaden



Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr entstand, als ein 44-Jähriger mit seinem Peugeot auf der Verbindungsstraße zwischen Crailsheim und Beuerlbach auf glatter Fahrbahn nach rechts von der Straße abkam. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam letztlich in einer angrenzenden Wiese zum Liegen. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen; er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Wallhausen: Eisplatte durchschlug Fahrzeugscheibe



Leichte Verletzungen erlitt ein 47-Jähriger am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr durch umherfliegende Glasscherben. Zur Unfallzeit befuhr er mit seinem Lkw die B 290 in Richtung Wallhausen. Auf Höhe Schainbach stürzte eine Eisplatte vom Dach eines entgegenkommenden Lkw, welche gegen die Windschutzscheibe seines Fahrzeuges prallte. Diese zersplitterte durch den Aufprall. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Der 47-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der an seinem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2500 Euro.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Tel.: 07951/4800 entgegen.