Schwäbisch Hall-Hessental: Einbruch an Heiligabend An Heiligabend, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Riegelweg ein.

Aalen (ots) - Sie nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern abgeben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel.: 0791 400-0) zu melden.