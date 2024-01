Untermünkheim: Gebäude durch Feuerwerksbatterie beschädigt Zwischen Sonntagabend 18 Uhr und Montagabend 18:30 Uhr wurde in der Hohenloher Straße vor einem Wohnhaus eine Feuerwerksbatterie gezündet.

Aalen (ots) - Diese stand so nahe am Gebäude, dass ein dortiger Türrahmen, sowie das Treppenhaus des Gebäudes beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Verursacher.



Crailsheim: Unfallflucht



Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntagabend zwischen 22:40 Uhr und 22:45 Uhr einen in der Kreuzbergstraße am Fahrbahnrand geparkten Skoda und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend verließ der Verkehrsteilnehmer, welcher nach bisherigen Erkenntnissen mit einem dunklen BMW unterwegs war, die Unfallstelle in Richtung des Pamiersrings. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.



Crailsheim: Einbruch in Wohnhaus



Ein Dieb verschaffte sich zwischen Sonntagnachmittag 16:20 Uhr und Montagnachmittag 16 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus Am Kreckelberg. Hierzu beschädigte er eine Fensterscheibe und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den Dieb nichts entwendet. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.



Crailsheim: Vape-Automat aufgebrochen



Etwa 1000 Euro Sachschaden verursachte ein Dieb zwischen Sonntagabend 21 Uhr und Montagabend 21 Uhr an einem Vape-Automaten in der Hans-Scholl-Allee. Der Dieb schlug die Scheibe des Automaten ein und entwendete anschließend mehrere Vapes. Der Wert des Diebesguts lässt sich bisher noch nicht näher beziffern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.