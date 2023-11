Stimpfach: Fußgängerin angefahren und geflüchtet Am frühen Donnerstagmorgen gegen 05:30 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Lenker eines Fiat die Hirtenstraße in Richtung Heribert-Unfried-Straße.

Aalen (ots) - Nachdem ein PKW am rechten Fahrbahnrand geparkt war, wich der Fiat-Fahrer auf die linke Fahrspur aus, um an dem geparkten Fahrzeug vorbeizufahren. Hierbei übersah der Fahrer eine 47-jährige Fußgängerin, die am Fahrbahnrand lief. De Fußgängerin wurde durch den PKW erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei wurde die Frau schwer verletzt. Der zunächst unbekannte Lenker des Fiat entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die schwer verletzte Frau zu kümmern.

Durch die Polizei konnten am Unfallort mehrere Fahrzeugteile aufgefunden und so das Fahrzeug identifiziert werden. Im Rahmen der durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug letztendlich auf einem Parkplatz aufgefunden und der 20-jährige Fahrer ermittelt werden.

Gegen ihn werden nun entsprechende Anzeigen an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.



Schwäbisch Hall: Einbruch in Schule



Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 6:50 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher in eine Schule im Großcomburger Weg ein. Durch den oder die Einbrecher wurde die Hauptzugangstür aufgebrochen und so die Räumlichkeiten betreten. In der Schule wurden mehrere Türen geöffnet und Schränke durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 entgegen.