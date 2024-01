Obersontheim: Einbruch in Baustelle Ein Dieb verschaffte sich zwischen Samstag 19 Uhr und Dienstag 14:30 Uhr Zutritt zu einer Baustelle in den Schlossgärten.

Aalen (ots) - Dort entwendete er Getränkeflaschen und zwei Spülkästen. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.



Crailsheim: Person bei Unfall schwer verletzt



Am Dienstagabend gegen 17:20 Uhr befuhr ein 70-jähriger VW-Fahrer die Gaildorfer Straße in Richtung der B290. Dabei erkannte er zu spät, dass ein 67-jähriger Fußgänger die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 67-Jährige stürzte und hierbei schwer verletzt wurde. Er kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik.