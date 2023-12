Obersontheim: Wohnhauseinbruch Zwischen Sonntagmittag 12 Uhr und Montagmittag 12 verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem Wohnhaus im Schwarzfeld indem er ein dortiges Fenster aufhebelte.

Aalen (ots) - Anschließend durchsuchte der Dieb die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher.



Untermünkheim: Einbruch in Wohnhaus



Ein Dieb verschaffte sich zwischen Samstagnachmittag 14 Uhr und Montagnachmittag 15 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Melchior-Senft-Straße. Hierzu schlug er eine Scheibe des Gebäudes ein und durchsuchte dieses anschließend. Das Diebesgut lässt sich bisher nicht näher beziffern. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.



Schwäbisch Hall: Betrunkener Mann leistet Widerstand



Am frühen Dienstagmorgen gegen 00:15 Uhr wurde der Polizei eine betrunkene Person in der Dreimühlengasse gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten urinierte der 29-jährige Mann an eine Hauswand. Da der stark alkoholisierte Mann sich nicht ausweisen konnte, sollte er auf Ausweispapiere durchsucht werden. Hiergegen leistete er Widerstand.

Der 29-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.