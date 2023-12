Crailsheim: Einbruch in Elektrohandel Zwischen Mittwochabend 17 Uhr und Donnerstagmorgen 06:40 Uhr verschafften sich Diebe gewaltsam Zutritt zu einem Elektrogeschäft in der Straße Zur Flügelau.

Aalen (ots) - Dort durchsuchten sie das Gebäude und entwendeten etwa 1000 Euro Bargeld. Ebenfalls verursachten die Diebe einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.



Rosengarten: Einbruch in Schulgebäude



Diebe drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 17 Uhr und 06:00 Uhr in ein Schulgebäude im Falkenweg ein. Dort durchsuchten sie das Gebäude und verursachten Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Umfang des Diebesgutes lässt sich bisher noch nicht näher bestimmen. Jedoch wurde wohl Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie mehrere Schlüssel entwendet. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.