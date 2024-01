Feuerwehr und Polizei rückten zu mehreren Einsätzen in der Silvesternacht aus: Gegen 16:30 Uhr entzündete sich in der Breslauer Straße in Gaildorf-Ottendorf die Hecke eines Hauses.

Aalen (ots) - Ursache war ein, vom Hauseigentümer selbst entzündetes Feuerwerk.



Um 00:05 Uhr wurde in der Schwedenstraße in Crailsheim-Roßfeld festgestellt, dass durch Feuerwerkskörper eine Straßenlaterne beschädigt wurde. Das Feuerwerk war wohl unter dieser entzündet worden.



In der Hengstfelder Straße in Wallhausen brannte um 01:00 Uhr ein Mülleimer und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ursache waren wieder entflammte Feuerwerksköper. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.



Um 01:04 Uhr wurde eine brennende Mülltonne in der Hauptstraße in Schwäbisch Hall-Sulzdorf gemeldet. Diese wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ein Schaden entstand nicht.



Um 03:26 Uhr brannte in der Ramsbacher Straße in Schwäbisch Hall-Tüngental ein Altkleidercontainer. Der Inhalt und der Container wurden beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.