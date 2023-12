Schwäbisch Hall: Frau angegangen Am Samstagabend gegen 17:40 Uhr war eine 26-jährige Frau auf einem Fußweg vom Langen Graben in Richtung ZOB unterwegs.

Aalen (ots) - Hier kam ihr ein offensichtlich betrunkener Mann entgegen, welcher die Frau unvermittelt körperlich anging und ihr gegen den Kopf schlug. Die 26-Jährige ging durch den Schlag zu Boden, wo der Betrunkene nach ihr trat. Es soll sich bei dem Täter um einen Mann mit Vollbart, kurzen Haaren und einer kräftigen Figur handeln. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.



Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt



Ein Vandale beschädigte zwischen Samstagabend 18:30 Uhr und Sonntagnachmittag 13:30 Uhr einen in der Silcherstraße geparkten Audi, indem er diesen zerkratzte. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.



Crailsheim: Betrunkener Radfahrer bei Unfall schwer verletzt



Ein Radfahrer befuhr am frühen Sonntagmorgen gegen 01 Uhr die Karlstraße. Infolge seiner starken Alkoholisierung blieb er mit seinem Fahrrad am Bordstein hängen und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Bei dem 36-jährigen Radfahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.



Crailsheim: Sicherheitsdienst nach versuchtem Diebstahl angegangen



Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am Sonntag gegen 03:40 Uhr ein Absperrgitter auf dem Gelände des Crailsheimer Adventscarrés zu entwenden. Hierbei wurden sie von einem 25-jährigen und einem 30-jährigen Mitarbeiter des dort eingesetzten Sicherheitsdienstes angesprochen. Einer der Diebe schlug dem 25-Jährigen mit einer Tasse ins Gesicht. Anschließend konnten die beiden Langfinger flüchten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.



Crailsheim: Widerstand nach Ruhestörung



Am Samstagabend gegen 20:20 wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in der Mauritiusstraße gerufen. Dort stellten die Beamten laute Musik und Geschrei aus einer Wohnung fest. In der Wohnung konnte ein 30-jähriger Mann festgestellt werden, welcher sich unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten zeigte. Der Mann weigerte sich zunächst seine Personalien auszuhändigen. Anschließend filmte er die Polizisten und als sein Mobiltelefon beschlagnahmt werden sollte, schlug er in ihre Richtung. Der 30-Jährige wurde in der Folge in Gewahrsam genommen. Hiergegen leistete er Widerstand. Durch die Widerstandshandlungen wurden die beiden eingesetzten Beamten leicht verletzt. Gegen den 30-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.