Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt Ein Vandale beschädigte zwischen Donnerstagnachmittag 16 Uhr und Freitagmorgen 06:30 Uhr drei in der Michaelstraße geparkte Busse, indem er deren Reifen beschädigte.

Aalen (ots) - Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.



Schwäbisch Hall: Pkw mit Ei beworfen



Eine bislang unbekannte Person bewarf einen geparkten Pkw in der Reifenhofstraße am Freitag zwischen 16:15 Uhr und 18:20 Uhr mit einem hartgekochten Ei. Dabei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe an der Motorhaube des Fahrzeugs. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.



Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch in Gartenhütte



Zwischen Samstagabend 20 Uhr und Sonntagmittag 12:30 Uhr versuchte ein Einbrecher sich Zugang zu einer Gartenhütte im Hasenbühl zu verschaffen. Dies gelang dem Täter nicht, jedoch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.



Obersontheim: Brand eines Pkws



Am frühen Montagmorgen gegen 03:30 Uhr brannte ein geparkter Pkw in der Schubartstraße. Die Feuerwehr kam mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Das Fahrzeug brannte im Innenraum vollständig aus und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.



Crailsheim: Diebstahl aus Pkw



Ein Dieb verschaffte sich am Samstag zwischen 0 Uhr und 14:30 Uhr Zugriff zu einem geparkten Pkw am Welschen Brunnen und entwendete aus diesem ein Mobiltelefon. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.