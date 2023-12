Crailsheim: Fußgänger angefahren Am Freitagmittag, gegen 15:45 Uhr, überquerte eine 15-jährige mit ihrem E-Scooter den Zebrastreifen an der Kreuzung Pamiersring /Hammerbachweg ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.

Aalen (ots) - Der 51-jährige Fahrer eines Audi konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste das Mädchen. Dieses wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von 2.500,- Euro.



Kirchberg: Auffahrunfall auf der Autobahn mit 3 Verletzten



Am Freitagmittag, gegen 12:15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Porsche Fahrer die Bundesautobahn A6 von Kirchberg in Richtung Crailsheim auf der linken Fahrspur. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug sehr stark abbremsen. Dies bemerkte ein Nachfolgender 48-jähriger Skoda-Fahrer zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde Skoda-Fahrer, sowie seine beiden Mitfahrer, ein 6-jähriger Junge und ein 9-jähriges Mädchen, leicht verletzt. Der Porsche-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 45.000,- Euro.