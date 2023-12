Gaildorf: Unfall beim Einfahren in den Straßenverkehr Ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer übersah am Mittwoch gegen 23 Uhr beim Einfahren in den Straßenverkehr von einem Grundstück in der Schloßstraße einen 33-jährigen VW-Fahrer, welcher bereits auf der Schloßstraße unterwegs war.

Aalen (ots) - Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 500 Euro entstand.



Ilshofen: Auffahrunfall



Kurz vor 17:00 Uhr am Mittwoch war eine 33-jährige Opel-Fahrer auf der L 2218 von Wolpertshausen kommend in Richtung Ilshofen unterwegs. Unmittelbar nach der Einmündung zur K2605 musste er verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 39-jährige Daimler-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.



Michelfeld: Räder von zwei Ausstellungsfahrzeugen entwendet



Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 7:00 Uhr schraubten Unbekannten von zwei Ausstellungsfahrzeugen eines Autohändlers in der Straße Im Buchhorn jeweils die Räder ab und entwendeten diese. Zudem lagerten die Langfinger die Autos auf Backsteinen, welche sie an einer nahegelegenen Baustelle entwendeten und hierbei auch Bewegungsmelder beschädigten. Möglicherweise wurden die Fahrzeuge durch das unsachgemäße Abstellen auf den Backsteinen zusätzlich beschädigt.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.