BAB 6, Gem.

Aalen (ots) - Satteldorf: Sattelzug auf der Autobahn umgekippt



Am Sonntagmorgen gegen 09:25 Uhr befuhr ein 27-Jähriger die BAB 6 in Richtung Nürnberg mit einem portugiesischen Sattelzug. Kurz nach der Anschlussstelle Crailsheim / Satteldorf geriet der Sattelzug aus unbekannter Ursache nach rechts und in den Grünstreifen. Trotz Gegenlenken erlangte der Fahrer nicht mehr die Kontrolle über den Sattelzug, so dass dieser letztendlich vollständig nach rechts von der Fahrbahn abkam. An der Böschung kippte der Sattelzug schließlich auf die linke Seite und blieb unmittelbar neben der Fahrbahn liegen. Sowohl der 27-jährige Fahrer als auch der 36-jährige Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Zur Bergung des mit Gemüse beladenen Sattelzugs ist der rechte Fahrstreifen derzeit gesperrt. Da zunächst die Ladung umgeladen werden muss und erst dann der Sattelzug aufgerichtet werden kann, werden sich die Bergungsarbeiten möglicherweise bis in die Abendstunden hinziehen.