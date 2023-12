Frankenhardt-Gründelhardt: Kaminbrand Über die integrierte Rettungsleitstelle wurde am Samstag gegen 8:15 Uhr ein Kaminbrand in der Friedensstraße gemeldet.

Aalen (ots) - Im Gebäude kam es glücklicherweise zu keiner Rauchentwicklung. Die FFW Gründelhardt war mit zwei Fahrzeugen und 12 Wehrleuten im Löscheinsatz vor Ort.



Crailsheim: Sachbeschädigung



Zwischen Montag, dem 27.11.2023.6:00 Uhr und Mittwoch, dem 29.11.2023, 11:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter eine in der Ludwig-Erhard-Straße aufgestellte Skulptur. An dem Kunstwerk entstand dadurch ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.



Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.



Crailsheim: Fußgängerin angefahren



Am Freitag kurz vor 16:00 Uhr befuhr eine 77-Jährige mit ihrem VW Polo die Ellwanger Straße. Auf Höhe des Hammersbachweg wollte eine 30-jährige Fußgängerin die Ellwanger Straße queren. Dies übersah die Autofahrerin. Die Fußgängerin wurde von dem Auto touchiert und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt.



Crailsheim: Scheibe an Auto eingeschlagen



Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 14:20 Uhr schlug ein Unbekannter die Heckscheibe eins in der Daimlerstraße am Fahrbahnrand geparkten VW ein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.



Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.



Crailsheim: Auto vs. Verteilerkasten



Am Samstage gegen 11:15 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit einem Volvo die Aalener Straße. Von dort wollte er nach rechts in die Langäckerstraße abbiegen. Hierbei kam das Fahrzeug auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen einen Stromverteilerkasten. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von über 4.000 Euro.



Schwäbisch Hall: Radfahrerin bei Sturz verletzt



Gegen 10:00 Uhr am Samstag kam eine 59-jährige Radfahrerin auf der schneeglatten Fahrbahn der Straße Im Vogelsang zu Fall. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt.



Schwäbisch Hall: Unfall im Gegenverkehr auf schneeglatter Fahrbahn



Gegen 15:45 Uhr am Sonntag war ein 46-jähriger VW-Fahrer auf der Wörthstraße unterwegs. Auf der schneeglatten Fahrbahn konnte er seinen Wagen nicht mehr anhalten und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Tiguan einer 42-Jährigen. Der Tiguan wurde durch den Aufprall eine Böschung hinuntergeschoben. Es wurde niemand verletzt, aber es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.



Schwäbisch Hall-Sulzdorf: Einbruch in Turnhallte



Zwischen Mittwoch, 5:30 Uhr und Freitag, 6:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Sporthalle einer Grundschule in der Martin-Luther-Straße. Im Inneren des Gebäudes wurde mehrere Türen und Schränke beschädigt.



Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon0791 400-0.



Schwäbisch Hall: Einbruch in Vereinsheim



Zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 11:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße Breitwiesen, indem sie ein Fenster einschlugen. Im Gebäudeinneren beschädigten sie mehrere Türen und durchsuchten mehrere Räume.



Mögliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400-0 entgegen.