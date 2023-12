Crailsheim: Verkehrsinsel überfahren Am Samstag gegen 16:25 Uhr verlor in der Aubergstraße ein 38-Jähriger auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Seat.

Aalen (ots) - Nachdem er über eine Verkehrsinsel gefahren war, prallte er noch gegen zwei Verkehrszeichen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.100 EUR.



Schwäbisch Hall: Unfall im Gegenverkehr



Gegen 17:30 Uhr fuhr ein 85-Jähriger mit seinem Opel auf der L1060 von Schwäbisch Hall kommend in Richtung Sulzdorf. Ca. 100 Meter vor der Abzweigung nach Sulzdorf geriet er aus unklarer Ursache leicht auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Beetle einer 26-Jährigen zusammen. Beide wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.