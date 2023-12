Crailsheim: Kleinlaster kommt von Fahrbahn ab Am Dienstag kurz nach Mitternacht befuhr ein 25-Jähriger mit einem Nissan-Kleinlaster die L2218 von Bergbronn in Richtung Westgartshausen.

Aalen (ots) - Hier kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet zunächst in den Straßengraben, wurde dann abgewiesen und kam schlussendlich auf der Beifahrerseite zum Liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.



Fichtenberg: Vorfahrt missachtet



An der Kreuzung der K2673 mit der L1066 ereignete sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Ein 40 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Klein-Lkw missachtete gegen 7 Uhr die Vorfahrt eines 37-jährigen Mercedes-Fahrers. Dieser zog sich schwere Verletzungen zu, wurde vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 45.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



Ilshofen: Widerstand nach Verdacht der Trunkenheitsfahrt



Feuerwehr und Polizei waren am Montagabend gegen 23.30 Uhr an einem Wohnhaus in der Hauptstraße wegen eines Problems an der Gasversorgung im Einsatz. Während des Einsatzes kam ein alkoholisierter 31 Jahre alter Mann hinzu, bei dem der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt im Raum stand. Hiermit konfrontiert, versuchte er sich zu entfernen, weshalb er festgehalten wurde. In der Folge leistete der 31-Jährige heftigen Widerstand gegen die Polizisten, welche beide leicht verletzt wurden. Bei dem Mann wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.