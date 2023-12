Vellberg: Unfall im Begegnungsverkehr Ein Leichtverletzter und rund 15.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstag auf der L1064 ereignete.

Aalen (ots) - Ein 59-Jähriger befuhr gegen 14 Uhr mit seinem Ford die Strecke zwischen Schneckenweiler und Vellberg. Dabei war er wohl zu flott unterwegs, weshalb er auf die Gegenfahrspur geriet und dort mit einem Lkw zusammenstieß, der von einem 50-Jährigen gelenkt wurde. Der Verursacher zog sich zumindest leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.



Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel



In der Johanniterstraße wechselte am Dienstagmorgen eine 25-Jährige mit ihrem VW den Fahrstreifen. Dabei stieß sie gegen 7.40 Uhr mit einem 41-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. 8000 Euro sind bei diesem Unfall die Schadensbilanz.