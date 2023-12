Mainhardt: Unfallflucht Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 10 Uhr und 10:20 Uhr einen geparkten Ford auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße Im Seetal.

Aalen (ots) - Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.



Blaufelden: In Gegenverkehr geraten



Am frühen Freitagmorgen gegen 05:45 Uhr befuhr eine 50-jährige Opel-Fahrerin die Langenburger Straße in Blaufelden in Richtung Gerabronn. In einer Rechtskurve kam sie auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden 28-jährigen VW-Fahrer. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro.