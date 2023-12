Gaildorf: Unfall im Gegenverkehr auf schneeglatter Fahrbahn Gegen 15:45 Uhr am Sonntag war ein 46-jähriger VW-Fahrer auf der Wörthstraße unterwegs.

Aalen (ots) - Auf der schneeglatten Fahrbahn konnte er seinen Wagen nicht mehr anhalten und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Tiguan einer 42-Jährigen. Der Tiguan wurde durch den Aufprall eine Böschung hinuntergeschoben. Es wurde niemand verletzt, aber es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.



Anmerkung: In einer ursprünglichen Version des Textes wurde als Ortsmarke versehentlich "Schwäbisch Hall" genannt.



Crailsheim: Unfallflucht



Zwischen 15:00 Uhr am Sonntag und 10:00 Uhr am Montag befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Herrengasse. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei einen Gartenzaun. Zudem kollidierte das Fahrzeug mit einer Straßenlaterne, welche infolge des Zusammenstoßes umfiel. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer von der Örtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens von rund 2.000 Euro zu kümmern.



Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07951 480-0.