Schwäbisch Hall: Radfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht Am Dienstagmorgen gegen 7:40 befuhr ein 55-Jähriger mit einem Pedelec den Fahrradschutzstreifen in der Karl-Kurz-Straße.

Aalen (ots) - Dabei wurde er von einem bislang unbekannten Fahrer in einem Bus, vermutlich einem Gelenkbus, überholt. Als der unbekannte Busfahrer dem Gegenverkehr ausweichen wollte und auf den Fahrradschutzstreifen fuhr, stieß der Bus seitlich mit dem Pedelec-Fahrer zusammen. Dieser wurde dadurch auf den Gehweg geschleudert und hierbei leicht verletzt. An dem Pedelec entstand zudem Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Busfahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt unerlaubterweise fort.



Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Unfalls sich mit Hinweisen auf den Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0 zu melden.



Crailsheim: Unfallflucht



Zwischen Montag, 5:00 Uhr und Dienstag, 13:00 Uhr war ein Audi A4 Avant in der Kraftwerkstraße am Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Audi vermutlich beim Ein- oder Ausparken im genannten Zeitraum am Fahrzeugheck. Dabei entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.



Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.



Schwäbisch Hall: Unfall am Kreisverkehr



Am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Audi die Einkornstraße aus Richtung L1060 kommend in Fahrtrichtung Bahnhof. Am Kreisverkehr zur Hessentaler Straße übersah er den im Kreisverkehr befindlichen VW Fox eines 20-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.