Blaufelden: Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Samstag gegen 15:28 Uhr kam es in Alkertshausen zu einem Verkehrsunfall.

Aalen (ots) - Ein 32-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns befuhr die dortige Landesstraße 1022 von Herrentierbach in Richtung Simprechtshausen. In Alkertshausen kippte der Anhänger mit 40 Strohballen nach rechts um und beschädigte zwei abgestellte Fahrzeuge. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Zur Bergung des Tiefladers und der Strohballen musste die Landesstraße für mehrere Stunden gesperrt werden.



Crailsheim: Unfall mit Verletztem



Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:05 Uhr stürzte ein 36-jähriger Fahrradfahrer in der Karlstraße. Diese hatte er in Richtung Schönebürgstraße befahren und hatte dann auf den Gehweg auffahren wollen. Beim Sturz verletzte sich der Fahrer schwer. Ursächlich dürfte die hohe Alkoholisierung des Fahrradfahrers gewesen sein.



Michelfeld: Fahrzeugbrand



Am Samstag gegen 13:50 Uhr rücken Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand auf der Bundesstraße 14, "Rotesteige" auf Höhe von Leoweiler aus. Ein nicht zugelassener Pkw auf einem Anhänger geriet in Brand und musste gelöscht werden. Die Feuerwehr Michelfeld war mit 19 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen von Ort. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden wurde auf ca. 800 Euro geschätzt. Die Fahrbahn wurde durch geschmolzene Fahrzeugteile verschmutzt, weshalb die Höchstgeschwindigkeit dort vorläufig auf 50 km/h reduziert wurde.