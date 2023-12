Gaildorf: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt Am Mittwochnachmittag gegen 13 Uhr befuhr eine 54-jährige Mazda-Fahrerin die K2663 von Schönberg in Bröckingen.

Aalen (ots) - Als sie von der K2663 auf die B19 einfahren wollte, übersah sie einen 17-jährigen Rollerfahrer, welcher auf der B19 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 17-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro.



Ilshofen: Verkehrsunfall



Am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr wollte eine 22-jährige Audi-Fahrerin von der K2605 nach links auf die L2218 in Richtung Wolpertshausen einbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 58-jährigen VW-Fahrer, welcher bereits auf der L2218 von Wolpertshausen in Richtung Crailsheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden die beiden Fahrzeuglenker leicht verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung in verschiedene Kliniken. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 35 000 Euro.



Gerabronn: Auto beschädigt



Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Brühlstraße geparkten Opel Insignia am Bereich des Kühlergrills. An dem PKW entstand dadurch Sachschaden.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.