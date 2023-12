Schwäbisch Hall: Unfall zwischen Radfahrer und Pkw Am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Radfahrer den Gehweg in der Heilbronner Straße und wollte an einem Kreisverkehr die Diakoniestraße queren.

Aalen (ots) - Hierbei übersah er eine 72-jährige Audi-Fahrerin welche vom Kreisverkehr in die Diakoniestraße einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Audi, wobei der 23-Jährige leicht verletzt wurde.



Schwäbisch Hall: Unfallflucht



Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr einen in der Karl-Kirchdörfer-Straße unter einem Carport geparkten Audi. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.



Satteldorf: Unfall beim Abbiegen



Eine 18-jährige VW-Fahrerin wollte am Donnerstag gegen 16:25 Uhr von der Straße Am Bahnhof nach links in die Industriestraße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Skoda eines 61-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.



Crailsheim-Roßfeld: Versuchter Einbruch in Fitness-Studio



Unbekannte versuchten am Donnerstag zwischen Mitternacht und 5:16 Uhr in die Räumlichkeiten eines Fitness-Studios in der Haller Straße zu gelangen. Hierzu machten sie sich an einer Seiteneingangstür zu schaffen. Dabei entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.