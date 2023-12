Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen Ein 20-jähriger VW-Fahrer war am Donnerstagnachmittag gegen 13:15 Uhr auf der L2218 von Veinau in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs.

Aalen (ots) - In einer scharfen Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr einen dortigen Leitpfosten um und überschlug sich in einem angrenzenden Feld. Der 20-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er kam in der Folge in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.



Rosengarten: Baum stürzt auf Pkw



Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr auf der B19 von Westheim in Richtung Ottendorf unterwegs. Auf einer Geraden stürzte ein Baum aufgrund des Unwetters auf die Fahrbahn und traf den Mercedes des 35-Jährigen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und räumte die Straße wieder frei.



Gerabronn: Mit Ast kollidiert



Am Donnerstagnachmittag gegen 16:20 Uhr befuhr eine 62-jährige Audi-Fahrerin die L1037 von Morstein in Richtung Elpershofen. Hierbei fällt ein Ast auf die Fahrbahn mit dem die 62-Jährige in der Folge kollidiert. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.