Von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es im Landkreis Schwäbisch Hall zu 14 witterungsbedingten Verkehrsunfällen.

Aalen (ots) - Hierbei wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000,- Euro. Des Weiteren kam es zu Behinderungen durch zwei umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste auf der Fahrbahn.



Mainhardt: Verkehrsunfall mit Verletzten



Am Freitagabend gegen 18:05 Uhr kam es an der Kreuzung Heilbronner Straße / Am Moosbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige VW-Fahrerin übersah beim Einfahren in die B14 einen vorfahrtsberechtigten 18-jährige VW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß wurden zwei Kinder (7 und 9 Jahre) im Fahrzeug der 32-jährigen leicht verletzt. Insgesamt entstand ca. 4.000 Euro Sachschaden.