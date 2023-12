Aalen: Mobiltelefon entwendet Während ihres Einkaufs in einem Geschäft in der Julius-Bausch-Straße, entwendeten Unbekannte am Samstag zwischen 16.45 Uhr und 17 Uhr das Mobiltelefon einer 66-Järigen, welches diese in einer Tasche verstaut hatte, welche sie an ihren Einkaufswagen gehängt hatte.

Aalen (ots) - Das Telefon hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.



Oberkochen: Bargeld entwendet



Zwischen Samstagabend 23.30 Uhr und Sonntagmorgen 6.30 Uhr entwendete ein bislang Unbekannter aus einer Unterkunft für auswärtige Monteure in der Aalener Straße einen Briefumschlag, in welchem sich mehrere hundert Euro befanden. Auch eine Jeans und ein T-Shirt wurde von dem Täter mitgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.



Aalen: 20-Jähriger leistete erheblichen Widerstand



Nach einer vorausgegangenen Störung in einer Gaststätte und dem darauffolgenden Platzverweis durch die Polizei, verließ ein 20-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr die Lokalität, wobei er jedoch seinen Ausweis und auch seine Schuhe zurückließ. Beamte des Aalener Polizeireviers trafen den Mann ein paar Minuten später in der Bahnhofstraße an, wo sie ihm die Gegenstände zurückgeben wollten. Während des Gesprächs versuchte der 20-Jährige dann, in den Streifenwagen einzusteigen, was ihm verwehrt wurde. Daraufhin wurde er zunehmend aggressiv, beleidigte die Beamten und schlug zunächst nach einem Polizisten. Im weiteren Verkauf schlug er auch nach einem zweiten Beamten, den er wohl mehrfach im Gesicht streifte. Beide Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortführen.

Der 20-Jährige wurde in Gewahrsam genommen; auch während der Fahrt zur Dienststelle beleidigte er die Beamten fortlaufend.



Westhausen: Sachbeschädigung



Unbekannte beschädigten vermutlich mit einer Softairwaffe oder einem Luftdruckgeschoss die Scheibe der Turn- und Festhalle, wobei diese beschädigt wurde. Die Beschädigungen wurden am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr bemerkt.

Hinweise auf die Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.



Aalen: Tätliche Auseinandersetzung



Am Samstagabend gegen 22 Uhr kam es im Bereich des ZOB am Aalener Bahnhof zu einer tätlichen Auseinandersetzung, an der wohl mehrere Personen beteiligt waren. Unverzüglich fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen - darunter auch Beamte der Polizeihundeführerstaffel -

die Örtlichkeit an. Vor Ort trafen sie lediglich noch zwei Männer an, die beide blutende Verletzungen aufwiesen und deshalb zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Hintergrund der Tätlichkeiten konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden.

Entsprechende Ermittlungen dauern an.



Abtsgmünd: Anhänger umgekippt



Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Samstagvormittag entstand. Gegen 11.15 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Traktor, an welchem ein Anhänger festgemacht war, die Hauptstraße in Abtsgmünd, von wo aus er nach rechts in die Hohenstadter Straße einbog. Hierbei kippte der Anhänger um und ein geladener Container stürzte auf den Gehweg, wobei auch dort abgestellte Fahrzeuge beschädigt wurden.



Aalen: Aufgefahren



Verkehrsbedingt musste eine 60-Jährige ihren Fiat am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr auf der Friedrichstraße anhalten. Ein 62-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf. Bei dem Unfall erlitt die 64-jährige Beifahrerin im Fiat leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.



Aalen: Fahrzeug zerkratzt



Am Samstagmorgen zwischen 10 Uhr und 11.40 Uhr wurde ein Audi, der auf dem Parkplatz eines Sportgeschäftes in der Stuttgarter Straße abgestellt war, von bislang Unbekannten zerkratzt. Der Pkw weist an der Fahrerseite sehr tiefe und lange Kratzer auf. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.



Aalen: Unfallörtlichkeit unbekannt



Durch eine Zeugin wurde der Polizei am Samstagmorgen gegen 4 Uhr mitgeteilt, dass in der Vogtlandstraße mittig auf der Fahrbahn ein unfallbeschädigter Renault abgestellt wäre. Anhand des Fahrzeugkennzeichens wurde der Halter rasch ermittelt und seine Wohnanschrift aufgesucht. Da der 25-Jährige nicht öffnete, obwohl er offensichtlich zu Hause war, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durch die Feuerwehr Aalen die Wohnungstüre geöffnet. Der 25-Jährige konnte daraufhin in der Wohnung angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, weshalb er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. In der näheren Umgebung konnten keine Spuren vorgefunden werden, welche auf einen Unfall hinweisen. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.



Aalen: Auf frischer Tat ertappt



Ein 36-Jähriger beobachtete am Samstagmorgen gegen 1.15 Uhr zwei Personen, die offenbar versuchten, am Spritzenhausplatz aufgestellte Weihnachtsmarkthütten aufzubrechen. Die beiden 25 und 33 Jahre alten Männer konnten von Beamten des Aalener Polizeireviers angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Wie die Ermittlungen ergaben, war es den beiden mutmaßlichen Dieben nicht gelungen, die Hütten aufzubrechen.



Ellwangen: Gegen Verkehrszeichen gefahren



Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein 94-Jähriger am Sonntagabend gegen 19 Uhr verursachte, als er mit seinem VW gegen ein in der Dalkinger Straße aufgestelltes Verkehrszeichen fuhr.



Ellwangen: Fahrzeug übersehen



Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 27.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr ereignete. Von der Landesstraße 1060 bog eine 52-Jährige gegen 17 Uhr mit ihrem VW Passat nach links auf die A 7 ein. Dabei übersah sie den VW Touareg eines 42-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall erlitt die 47 Jahre alte Beifahrerin des 42-Jährigen leichte Verletzungen; sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Ellwangen: Leitplanke gestreift



Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 63-Jährige am Sonntagmittag gegen 12 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Audi an der Einmündung Max-Eyth-Straße in Richtung Ellwangen die Leitplanke streifte.



Ellenberg: Illegal Müll entsorgt



Ein Spaziergänger stellte am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr eine größere Menge Müll fest, die von Unbekannten im Bereich Breitenbach abgestellt wurde. Bei dem Müll handelt es sich um Möbelstücke.

Beamte des Polizeireviers Ellwangen haben Ermittlungen aufgenommen und bitten unter Tel. 07961/9300 um sachdienliche Hinweise.



Waldstetten: Vorfahrt missachtet



An der Einmündung Eichhölzlesweg / Hauptstraße missachtete ein 61-jähriger BMW-Fahrer am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr die Vorfahrt einer 34 Jahre alten Skoda-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.



Lorch: Versuchter Einbruch



Erfolglos versuchte ein Unbekannter zwischen Samstagnachmittag 16.30 Uhr und Sonntagmittag 13.50 Uhr die Eingangstüre zu einem Gebäude am Zollplatz aufzubrechen.

Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.



Durlangen: Alkoholisiert Unfall verursacht



In der Ortsdurchfahrt Tanau verlor ein 36-Jähriger am Samstagabend gegen 22.30 Uhr die Kontrolle über seinen VW T-Roc, der zunächst gegen eine Straßenlaterne und im weiteren Verlauf gegen einen Baum prallte. Der Unfallverursacher wurde bis zum Eintreffen der Polizei von einem Zeugen betreut. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Der 36-Jährige musste sich daher im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten. Der von ihm verursachte Sachschaden beziffert sich auf insgesamt 30.000 Euro.



Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel



Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Rektor-Klaus-Straße streifte ein 82-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem Mercedes Benz den Skoda eines 59-Jährigen, wobei ein Sachschaden von ca. 3000 Euro entstand.