Aalen: Unfallflucht Am Samstag gegen 11 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem Dacia die Straße Am Schimmelberg in Richtung Affalterried.

Aalen (ots) - In einer leichten Kurve kam ihr ein Fahrzeug entgegen, welches teilweise auf ihrer Fahrspur fuhr. Das entgegenkommende Fahrzeug streifte den Dacia und beschädigte diesen hierbei. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.



Schwäbisch Gmünd: Diesel entwendet



Ein 53-jähriger LKW-Fahrer parkte seinen LKW über Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Parkbucht auf der B29, zwischen dem Verteiler Iggingen und Schwäbisch Gmünd. Als er am Morgen weiterfahren wollte, stellte er fest, dass sein Tankdeckel aufgebrochen und etwa 400 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank entwendet wurde. Zudem wurde die Halterung des Ersatzrades geöffnet und das Rad ebenfalls entwendet.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.