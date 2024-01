Aalen: 12-Jähriger leicht verletzt Durch einen in seiner Hand explodierenden Böller erlitt ein 12-Jähriger in der Silvesternacht leichte Verletzungen.

Aalen (ots) - Der Junge wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Um welche Art Feuerwerkskörper es sich handelte, konnte letztlich nicht mehr geklärt werden.



Aalen: Unfallflucht



Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Sonntagabend einen in der Adlerstraße abgestellten Alfa-Romeo, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Die Beschädigungen wurden gegen 21.30 Uhr festgestellt.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.



Ellwangen: Fahrzeug mutwillig beschädigt



Zwischen 21 Uhr und 23.30 Uhr schlugen Unbekannte am Montagabend die Scheibe der Beifahrerseite eines VW ein, der in diesem Zeitraum im Kolpingweg abgestellt war.

Hinweise auf die Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.



Bopfingen: Sachbeschädigung



Auf rund 1000 Euro wird der Schaden beziffert, den Unbekannte verursachten, als sie am Sonntagabend die Scheibe eines Unterstellhäuschens für Einkaufswagen am Ipftreff beschädigten.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.



Stödtlen-Ziegelhütte: Madonnen-Statue zerstört



Unbekannte zerstörten zwischen Samstag und Sonntag eine Madonnen-Statue, welche in der Lourdes-Grotte in der Ziegelhütte-Kreuthof aufgestellt war. Die Vandalen warfen die Statue auf die Erde, wobei sie stark beschädigt wurde und ein Sachschaden von rund 1700 Euro entstand.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.



Schwäbisch Gmünd und Täferrot: Mülltonnen in Brand gesetzt



Zwischen Sonntagabend 0 Uhr und Montagnachmittag 14.30 Uhr setzten Unbekannte drei Papiermülltonnen, die in der Scheuelbergstraße abgestellt waren, in Brand. Durch das Feuer wurde auch eine anliegende Garagenwand beschädigt; insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.



In Täferrot setzten ebenfalls Unbekannte am Montagmorgen zwischen 2.30 Uhr und 7.30 Uhr in der Straße "Bergrain" abgestellte Mülleimer in Brand. Diese wurden durch das Feuer komplett zerstört. Auch eine Hausfassade wurde durch den entstandenen Ruß in Mitleidenschaft gezogen.

Hinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.



Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Schmuck und Bargeld bei Einbruch erbeutet



Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 1 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Panoramastraße, wo sie sämtliche Räumlichkeiten durchsuchten. Die Diebe erbeuteten Schmuck sowie Bargeld und ein Münzalbum. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 3000 Euro.

Hinweise auf die Einbrecher bzw. den Verbleib des Diebesgutes nimmt der Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776 entgegen.



Iggingen: Terrassentüre aufgehebelt



Rund 1000 Euro Sachschaden entstand an der Terrassentüre eines Gebäudes im Hollenbrunnenweg bei einem Einbruch, der am Sonntagabend zwischen 18.30 Uhr und 19.25 Uhr stattfand. Die Eindringlinge durchsuchten alle Räume im Keller, Erd- und Obergeschoss und entwendeten vorgefundene Schmuckstücke in noch unbekanntem Wert.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562 entgegen.



Schwäbisch Gmünd: Einbruch ohne Diebesgut



Ohne Diebesgut mussten Einbrecher offenbar wieder abziehen, nachdem sie zwischen Freitagmorgen, 8 Uhr und Sonntagmittag, 13.30 Uhr, in ein Gebäude in der Straße "Am Schafhaus" eingebrochen waren. Die Diebe durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen, ehe sie das Gebäude wieder verließen.

Hinweise in diesem Fall bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.



Ellwangen: Fahrzeug machte sich selbständig



Auf der A 7, zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl-Fichtenau, stellte eine 29-Jährige ihren Mazda am Montagmittag gegen 12.30 Uhr wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen ab und begab sich zusammen mit ihrer Beifahrerin hinter die Schutzplanke. Da die 29-Jährige ihr Fahrzeug nicht ausreichend abgesichert hatte, machte dieses sich selbständig, überquerte beide Fahrstreifen und prallte anschließend gegen die Leitplanke. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.



Westhausen: Aufgefahren



Auf rund 25.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag entstand. Gegen 15.45 Uhr fuhr eine 46-Jährige mit ihrem VW Passat an der Anschlussstelle Westhausen von der Autobahn ab, wobei sie ihr Fahrzeug versehentlich stark abbremste. Ein 48-Jähriger konnte seinen Mercedes Benz nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.



Göggingen: Adventskranz löste Feuer aus



Ein Adventskranz fing am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr in einer Wohnung in der Birkenstraße Feuer, in dessen Folge auch ein Tisch beschädigt wurde und ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Göggingen, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht. Alle Bewohner blieben unverletzt.