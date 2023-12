Aalen/Ebnat: Garagenbrand Am Mittwochmorgen wurden die Polizei gegen 6:30 Uhr zu einem Garagenbrand in die Schönenbergstraße gerufen.

Aalen (ots) - Beim Eintreffen der Beamten war die Feuerwehr bereits vor Ort. Vermutlich eine defekte Kühltruhe war der Auslöser für den entstandenen Brand, welcher einen Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro verursachte. Es wurden keine Personen verletzt.



Aalen/Wasseralfingen: Unfallflucht



Ein in der Bergbaustraße abgestellter BMW wurde am Dienstag zwischen 13:20 Uhr und 14:30 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.