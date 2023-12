Ellwangen: Geldbörse entwendet Gegen 23 Uhr am Dienstagabend erstattete ein 52-Jähriger beim Polizeirevier Ellwangen Anzeige gegen einen zunächst unbekannten Mann, der ihm im Zug von Aalen nach Ellwangen die Geldbörse entwendet haben soll.

Aalen (ots) - Eigenen Angaben zufolge wurde der Anzeigeerstatter von dem Unbekannten zunächst aufgefordert, sein Geld auszuhändigen. Anschließend soll der Mann dem 52-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und die dadurch verursachte Wehrlosigkeit sodann ausgenutzt haben, um dessen Geldbeutel an sich zu nehmen.



Kurze Zeit nach der Anzeigenerstattung konnte durch die Polizei ein stark alkoholisierter 24-Jähriger marokkanischer Staatsangehöriger als Tatverdächtigen festgenommen werden. Der Mann, der gegen die polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand leistete, wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, welcher den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte, sodass der 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden konnte.



Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an.



Pfahlheim: Einbruch in Baustelle



In der Geranienstraße wurde am Donnerstag festgestellt, dass an einem dortigen Neubau ein Fenster aufgebrochen und aus der Baustelle Material im Wert von etwa 2500 Euro entwendet wurde. Zudem verursachten die Eindringlinge einen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.