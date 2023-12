Aalen: In Gewahrsam genommen Bis 6 Uhr am Freitagmorgen musste ein 24-Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er in der Notaufnahme des Ostalbklinikums randaliert hatte.

Aalen (ots) - Der hochgradig betrunkene Mann, der sich kaum auf den Beinen halten konnte, zeigte sich auch den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber sehr aggressiv, weshalb er letztlich mit zur Dienststelle genommen wurde.



Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel



Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr entstand. Mit ihrem Hyundai befuhr eine 39-Jährige zur Unfallzeit die Gartenstraße, wo sie sich an der Einmündung zur Fackelbrückenstraße zunächst links einordnete. Anschließend fuhr sie jedoch weiter geradeaus auf der Gartenstraße, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 59-Jährigen kam. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.



Aalen: Fahrzeug übersehen



Rückwärts fuhr ein 56-Jähriger am Donnerstagmittag kurz vor 13 Uhr mit seinem Mercedes Benz von einem Grundstück kommend, auf die Eugenstraße ein. Dabei übersah er den VW Passat einer 34-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand.



Aalen-Wasseralfingen: Ölwanne aufgerissen



Kurz vor 12 Uhr am Donnerstagmittag befuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW Golf die Kreisstraße 3325 zwischen Fachsenfeld und Wasseralfingen. Da er von der Sonne geblendet wurde, überfuhr er eine Verkehrsinsel, wobei die Ölwanne seines Fahrzeuges aufgerissen wurde. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden beziffert sich auf rund 2500 Euro; an der Verkehrsinsel samt aufgestelltem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.



Oberkochen: Unfallflucht



Ein 88-Jähriger beschädigte am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr mit seinem Mercedes Benz einen in der Heidenheimer Straße abgestellten Seat, wobei ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro entstand. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher davon. Er konnte jedoch rasch ermittelt werden, da der Besitzer des Seat beim Wegfahren noch ein Foto von dem Verursacherfahrzeug machen konnte.

Gegen den 88-Jährigen wird nun eine entsprechende Anzeige vorgelegt.



Essingen: Vorfahrt missachtet - 15.000 Euro Sachschaden



An der Einmündung B 29 / Abzweigung in Richtung Forst missachtete ein 30-jähriger VW-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr die Vorfahrt eines 42 Jahre alten Suzuki-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.



Aalen: Lkw übersehen



Von der Kreisstraße 3284 kommend, bog ein 79 Jahre alter Hyundai-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 9.20 Uhr auf die B 29 ein. Dabei übersah er den Lkw eines 59-Jährigen, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam und ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro entstand.



Ellwangen: Anhänger umgekippt - Fahrbahn komplett blockiert



Rund 15.000 Euro Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag. Mit seinem VW befuhr ein 58-Jähriger die Landesstraße 1060 zwischen Röhlingen und Ellwangen. Hier kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Beim Versuch des 58-Jährigen gegenzusteuern, kippte der Anhänger des Fahrzeuges um und blockierte die komplette Straße.



Jagstzell: Eisbrocken stürzten von Anhängerdach



Mit seinem Opel fuhr eine 26-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B 290 zwischen Ellwangen und Jagstzell einem Lkw hinterher. Dabei wurde ihr Fahrzeug von Eisbrocken beschädigt, welche vom Dach des Anhängers stürzten. Am Fahrzeug der 26-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.



Neuler: Zwei Leichtverletzte



Zwei leicht verletzte Fahrzeuglenker und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag ereignete. Gegen 15 Uhr übersah ein 18-jähriger Ford-Fahrer im Kreuzungsbereich Ebnat Ramsenstrut / Neuler Kirche den Mercedes Benz eines 23-Jährigen. Er streifte den Mercedes mit seinem Fahrzeug, wobei dieser sich einmal um die eigene Achse drehte. Die beiden Unfallbeteiligten wurden jeweils zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht; beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Bopfingen: Vorfahrt missachtet



An der Einmündung Ipfstraße / Ellwanger Straße missachtete eine 63 Jahre alte Opel-Fahrerin am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr die Vorfahrt eines 59-jährigen VW-Fahrers. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.



Bopfingen: Aufgefahren



Verkehrsbedingt musste eine 28-Jährige ihren Mercedes Benz am Donnerstagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der Alten Neresheimer Straße anhalten. Eine 40-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Toyota auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro entstand.



Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung



In der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen kam es am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung, an der mindestens vier Personen beteiligt waren. Allesamt standen diese unter Alkoholeinwirkung. Zwei Männer mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen alle vier werden entsprechende Anzeigen vorgelegt.



Göggingen: Gegen Verteilerkasten gefahren



Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 7.30 und 10.30 Uhr verursachte, als er in der Schechinger Straße gegen einen Verteilerkasten fuhr. Dieser wurde komplett aus der Verankerung gerissen.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.



Mögglingen: Auffahrunfall - zwei Leichtverletzte



Leichte Verletzungen zogen sich eine Autofahrerin und ihre Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zu. Kurz vor 15 Uhr musste die Frau ihren Pkw auf der B 29 zwischen Böbingen und Heuchlingen an der dortigen Ampel anhalten. Eine 77-jährige Mercedes-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf.



Schwäbisch Gmünd: Handtasche entwendet



Eine 69-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr das Opfer eines Diebstahls. Die Frau hielt sich an der Bushaltestelle am Rondell am Marktplatz auf, wo sie auf ihren Bus wartete. Ihre Handtasche und eine Einkaufstasche hatte sie neben sich auf dem Boden abgestellt. Als sie wenige Minuten später in den Bus einsteigen wollte, bemerkte sie, dass ihre Handtasche entwendet worden war. In der Tasche befanden sich neben rund 450 Euro Bargeld auch persönliche Dokumente der Frau.

Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.



Schwäbisch Gmünd: Gegen Verkehrszeichen gefahren



Mit ihrem Mitsubishi fuhr eine 40-Jährige am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr in der Straße "Sonnenhalde" gegen ein Verkehrszeichen, welches durch die Wucht des Aufpralls umknickte und teilweise auf die Fahrbahn ragte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2200 Euro.



Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Wenden



Auf der Remsstraße wendete ein 21-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr seinen Ford Fiesta, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes Benz eines 50-Jährigen kam und ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand.



Mutlangen: Fahrzeug übersehen - 27.000 Euro Schaden



Von der Kreisstraße 3257 bog ein 59-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr mit seinem Ford auf die B 298 in Richtung Mutlangen ein. Hierbei übersah er den Ford einer 42-Jährigen, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Während der Pkw der 42-Jährigen im angrenzenden Straßengraben zum Stehen kam, wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers im weiteren Verlauf gegen einen Pkw geschleudert, in welchem eine Frau und ihr 15-jähriger Sohn saßen. Beide erlitten leichte Verletzungen und wurden daher zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 27.000 Euro; bis zur Bergung der beschädigten Fahrzeuge musste die Straße gesperrt werden, wodurch sich ein starker Rückstau bildete.



Lauchheim: Handy entwendet



Am Dienstag gegen 18:20 Uhr wurde ein 13-jähriger Junge auf der Hauptstraße von einer unbekannten Person verfolgt, weswegen er versuchte davon zu rennen. Nach Angaben des Jungen drehte er sich auf Höhe der Sparkasse zu dem Verfolger um und spürte sofort, wie ihm etwas ins Gesicht gesprüht wurde. Er konnte daraufhin noch auf die andere Straßenseite flüchten, wo er jedoch zu Fall kam. Dort soll er dann von zwei Personen zu Boden gedrückt worden sein, welche ihm im weiteren Verlauf sein iPhone 15 sowie eine Chipstüte entwendeten.



Die Kriminalpolizei Aalen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder auf die Hilferufe des Jungen aufmerksam wurden, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 zu melden.