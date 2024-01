Aalen und Essingen: Unfallflucht

Aalen (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 15:10 Uhr und 17:20 Uhr einen im Parkhaus Caroline-Fürgang-Straße abgestellten VW, wobei an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.



Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein ebenfalls unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagvormittag zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr verursachte, als er einen BMW beschädigte, der auf dem Parkplatz eines Großmarktes in der Margarete-Steiff-Straße abgestellt war.

Hinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.



Aalen: Bei Diebstahl ertappt



Am Dienstagmittag kurz vor 13 Uhr stellte der Mitarbeiter eines Lieferdienstes sein Fahrzeug in der Bahnhofstraße ab, um Pakete auszuliefern. Während der kurzen Abwesenheit des 26-Jährigen entwendete ein Dieb aus dem unverschlossenen Fahrzeug den Geldbeutel und das Handy des Fahrers.

Vom Besitzer des Ladengeschäftes, in welchem der 26-Jährige die Pakete abgegeben hatte, konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der mutmaßliche Dieb kurz zuvor eine SIM-Karte beantragt und dabei seine Personalien hinterlassen hatte. Der Mann konnte noch in der Nähe des Ladengeschäftes angetroffen werden. Das Diebesgut wurde bei ihm aufgefunden. Gegen den 28-Jährigen werden nun entsprechende Anzeigen an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.



Neuler: Elektrischen Rollstuhl entwendet



Während seines Besuches bei Bekannten entwendeten bislang Unbekannte den elektrischen Aktivrollstuhl eines 54-Jährigen, den dieser vor einem Gebäude in der Sulzdorfer Straße abgestellt hatte. Der Diebstahl des hochwertigen Rollstuhls fand am Dienstag zwischen 17.15 Uhr und 21.15 Uhr statt. An dem rot-schwarzen Rollstuhl, der einen Wert von rund 10.000 Euro hat, ist an der rechten Armlehne ein grauweißes Bedienfeld angebracht.

Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rollstuhls nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.



Abtsgmünd: Unfall im Begegnungsverkehr



Auf der Landesstraße 1075 zwischen Abtsgmünd und Neuler-Bronnen streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr mit seinem Pkw den entgegenkommenden VW Up einer 24-Jährigen. An dem VW wurde hierbei der Außenspiegel abgerissen. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.



Ellwangen: Fahrzeug übersehen



Von der Landesstraße 1060 kommend, bog ein 27-Jähriger am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr mit seinem Renault in die Max-Eyth-Straße ein. Kurz nach dem Einmündungsbereich übersah er einen vor ihm fahrenden Bagger und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand.



Lorch: Vor Polizei geflüchtet



Ein Zeuge verständigte am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Personen beobachtet hatten, die sich im Haydnweg an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machten. Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers fuhren die genannte Örtlichkeit an und überraschten hier zwei Personen, die gerade damit beschäftigt waren, einen Elektroroller zu entwenden, bzw. Teile von diesem abzuschrauben. Die beiden Unbekannten flüchteten, als sie das Streifenfahrzeug erkannten. Trotz intensiver Fahndung, an der mehrere Streifenfahrzeuge beteiligt waren, konnten die Diebe nicht dingfest gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.



Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen



Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagmorgen ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Mit ihrem VW kam eine 61-Jährige kurz nach 8 Uhr auf der Parlerstraße von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Pkw gegen einen geparkten Renault. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen ein weiteres -ebenfalls geparktes- Fahrzeug geschoben. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.



Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfall beim Wenden



Auf der Güglingstraße fuhr eine 47-Jährige am Dienstagabend gegen 18 Uhr mit ihrem BMW zunächst nach rechts auf einen Parkstreifen, um von dort zu wenden und in die Gegenrichtung zu fahren. Ein 35-Jähriger, der mit seinem Opel in Richtung Zimmern unterwegs war, ging irrtümlicherweise davon aus, dass die 47-Jährige auf dem Parkstreifen stehen bleibt und überholte deren Fahrzeug, wobei es zum Zusammenstoß kam, als die 47-Jährige wieder auf die Straße zurückfuhr.

Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.



Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren



Verkehrsbedingt musste eine 28-Jährige ihren Fiat Panda am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der Buchstraße anhalten. Eine 50-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford Fiesta auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.



Schwäbisch Gmünd-Herlikofen: In Schule eingebrochen



Zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag und Dienstagmittag 12.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Theodor-Heuss-Grundschule, wo sie Türen zum Rektorat, dem Sekretariat und zum Lehrerzimmer aufbrachen. Dort durchsuchten die Täter Schubladen und Schränke, fanden jedoch keine wertvollen Gegenstände oder Bargeld auf, weshalb sie das Gebäude wieder verließen. Der von ihnen verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.