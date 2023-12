Schwäbisch Gmünd: Mit Messer tödlich verletzt

Aalen (ots) - Am Mittwochabend um kurz vor Mitternacht kam es im Paul-Gerhardt-Weg zu einem Streit zwischen zwei Männern, bei welchem ein 33-Jähriger tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten die beiden Männer zunächst in einen verbalen Streit, nachdem der 33-Jährige ein Feuer auf seinem Balkon entfacht haben soll und von seinem 27-jährigen Nachbarn darauf angesprochen wurde.

Im weiteren Verlauf soll der 33-Jährige dann seinen Kontrahenten angegriffen und mit einem Gegenstand auf diesen eingeschlagen haben. Dieser will sich mit einem Messer zur Wehr gesetzt haben und dabei den 33-Jährigen mehrfach verletzt haben.

Der schwer verletzte Mann wurde sofort in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er wenige Stunden später seinen Verletzungen erlag.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen zum Tatgeschehen dauern an.



Lauchheim: Von der Fahrbahn abgekommen



Auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen, kam ein 35-Jähriger am Freitag gegen 00.10 Uhr mit seinem VW Passat nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Mitteilleitplanke, wobei ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro entstand.



Aalen-Wasseralfingen: Trampolin auf die Straße geweht



Durch den Sturm "Zoran" wurde am Donnerstagabend gegen 23 Uhr in der Moltkestraße ein Trampolin auf die Straße geweht, wo es gegen einen geparkten Pkw prallte und ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursachte.



Aalen: Fingerfertiger Dieb



Gegen 18.40 Uhr am Donnerstagabend entwendete ein bislang Unbekannter aus der Jackentasche einer 20-Jährigen deren Mobiltelefon. Die 20-Jährige stieg zum Zeitpunkt des Diebstahls am Aalener Busbahnhof in einen Linienbus ein. Hinter ihr stand ein ca. 40 bis 45 Jahre alter Mann, der dann jedoch nicht einstieg, sondern davonging. Der Unbekannte ist ca. 170 cm groß, schlank und hat schwarze kurze Haare. Angaben der 20-Jährigen zufolge, hatte der Mann zuvor gedrängelt, wobei er vermutlich das Smartphone der Marke Huawei Honor entwendet hat.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.



Aalen: Frontalzusammenstoß



Zwei verletzte Autofahrerinnen und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag ereignete. Gegen 17.15 Uhr verständigte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei, nachdem ein vor ihm die B 29 zwischen Affalterried und Hüttlingen fahrender Hyundai wohl mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten war. Entgegenkommende Fahrzeuglenker mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern, ihre Fahrzeuge abbremsen und ausweichen. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall, was die 83 Jahre alte Fahrerin des Hyundai nicht davon abhielt, weiterzufahren.



Noch während der Anfahrt von Beamten des Aalener Polizeireviers teilte der Zeuge dann weiter mit, dass der Hyundai ein weiteres Mal auf die Gegenfahrspur gefahren war und es dort zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 34-Jährigen gekommen war. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt; sie musste von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden. Die 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen; beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Rund 1 km vor der Unfallstelle hatte die 83-Jährige mit ihrem Fahrzeug den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeuges beschädigt.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung von insgesamt vier beschädigten Fahrzeugen musste die Fahrbahn komplett in beide Richtungen gesperrt werden.



Aalen: Unfallflucht



Ein Zeuge beobachtete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr, wie eine Pkw-Lenkerin in der Löwenstraße mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Pkw streifte. Die Unfallverursacherin stieg aus, besah sich den Schaden und fuhr dann davon. Durch den Zeugen konnte der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges genannt werden; entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.



Aalen: EC-Karte entwendet und Geld abgehoben



Während seines Einkaufs in einem Einkaufsmarkt in der Daimlerstraße wurde ein 58-Jähriger das Opfer eines Diebstahls. Unbekannte entwendeten ihm seine Geldkarte, die er in der Jackentasche bei sich trug. Mit der Karte tätigte der Dieb insgesamt vier Einkäufe, wobei dem 58-Jährigen ein Schaden von rund 150 Euro entstand.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.



Aalen: 6000 Euro Sachschaden



Mit seinem Chrysler fuhr ein 54-Jähriger am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr an, auf der Carl-Zeiss-Straße stehenden, Fahrzeugen vorbei. Zeitgleich bog eine 34-Jährige mit ihrem Seat ab, wobei sie den von hinten kommenden Chrysler übersah. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.



Aalen: Unfallflucht



Ein bislang Unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 16 Uhr einen Mercedes Benz, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Alten Heidenheimer Straße abgestellt war. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.



Aalen: Aufgefahren



Verkehrsbedingt musste ein 62-Jähriger seinen Skoda am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Wellandstraße anhalten. Eine 49-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Toyota auf, wobei ein Schaden von rund 4500 Euro entstand.



Essingen: Sattelzuganhänger verkeilte sich



Am Freitagmorgen gegen 4.10 Uhr schnitt eine 24-Jährige, die mit ihrem Lkw die Zufahrt zum Zollhof befuhr, eine Linkskurve, wobei der Auflieger ihres Fahrzeuges ins Bankett geriet und sowohl den Absatz der dortigen Brücke, als auch die Leitplanke beschädigte. Das Brückengeländer verkeilte sich unter dem Auflieger, wodurch ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.



Ellwangen: Fahrzeug mutwillig beschädigt



Unbekannte zerstachen am Donnerstagabend zwischen 17.30 Uhr und 20.40 Uhr drei Reifen eines FahrzeWohnungsbranduges, das in der Lindenstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.



Ellwangen: 48-Jähriger wurde angegriffen



Kurz vor 17 Uhr war ein 48-Jähriger zu Fuß in der Dalkinger Straße unterwegs. Auf Höhe einer Treppe kam ihm ein bislang Unbekannter entgegen, packte den Mann, schüttele ihn und schlug ihm dann mit der Hand ins Gesicht. Der 48-Jährige ging durch die Schläge zu Boden, woraufhin der Unbekannte flüchtete. Zeugen fanden den 48-Jährigen auf und verständigten die Polizei.

Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 in Verbindung zu setzen.



Ellwangen: Aufgefahren



Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstagmorgen ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Aufgrund stockenden Verkehrs musste ein 37-Jähriger seinen Audi gegen 9.20 Uhr auf der Siemensstraße anhalten. Eine 40-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.



Schwäbisch Gmünd: Ins Schleudern geraten



Aufgrund Aquaplaning geriet der Audi eines 61-Jährigen am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr auf der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd West in Richtung Aalen ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.



Schwäbisch Gmünd: Wohnungsbrand



Mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Donnerstagabend gegen 18 Uhr zu einem Brand in die Straße "Kiesäcker" aus. Dort war in einer Küche auf dem Herd abgestelltes Fett in Brand geraten. Durch das Feuer wurde die Küchenzeile beschädigt, wobei ein Sachschaden von ca. 2000 Euro entstand. Alle Bewohner blieben unverletzt.



Schwäbisch Gmünd: Tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Kindern



Zeugen verständigen am Donnerstagmittag kurz nach 12 Uhr die Polizei, nachdem sich wohl mehrere Kinder im Alter zwischen 13 und 14 Jahren an einer Bushaltestelle in der Hinteren Schmiedgasse eine tätliche Auseinandersetzung lieferten. Den Zeugen gelang es nicht, die Streithähne voneinander zu trennen, so dass mehrere Streifenwagenbesatzungen des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers anrückten.

Alle Beteiligten wurden zunächst mit zur Dienststelle genommen.

Den Tätlichkeiten waren wohl Streitigkeiten im Schulbus vorausgegangen; entsprechende Ermittlungen zu den Hintergründen wurden aufgenommen.



Westhausen: Zwei Verletzte und 50.000 Euro Sachschaden



Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 50.000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, den ein 69-Jähriger am Freitagmorgen gegen 00.10 Uhr verursachte. Auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen-Westhausen verlor er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW. Das Fahrzeug schleuderte im weiteren Verlauf zweimal gegen die rechte Schutzplanke. Der Unfallverursacher und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.



Ellwangen: Aufgefahren - sechs Leichtverletzte



Insgesamt sechs Fahrzeuginsassen wurden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der A7 ereignete, leicht verletzt. Wegen hohem Verkehrsaufkommen musste ein 34-Jähriger seinen VW Kombi zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl-Fichtenau stark abbremsen. Ein 20-jähriger Lkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Bei dem Unfall erlitten der 34-Jährige und seine fünf Beifahrer im Alter zwischen 1 und 57 Jahren leichte Verletzungen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 17.000 Euro.