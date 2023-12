Aalen: E-Scooter entwendet Am Freitag wurde in Aalen in einem Einkaufszentrum in der Julius-Bausch-Straße um die Mittagszeit ein abgestellter Segway E-Scooter von einem bislang Unbekannten gestohlen.

Aalen (ots) - Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361 524-0 zu melden.