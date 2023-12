Heubach: Rabiater Ladendieb Ein 40-Jähriger sowie sein unbekannter Komplize wurden am Freitagmorgen gegen 8.20 Uhr beim Ladendiebstahl in einem Lebensmittelladen in der Gmünder Straße erwischt.

Aalen (ots) - Während der Komplize die flüchtete, gelang es den Mitarbeitern, den 40-Jährigen trotz Gegenwehr festzuhalten. Ein Angestellter wurde hierbei von dem Dieb gebissen und hierdurch verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. Hinweise zum Geflüchteten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.



Bopfingen-Unterriffingen: Ins Schleudern geraten



Geschätzte 12.000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen in der Hohenloher Straße ereignete. Ein 23-Jähriger geriet gegen 6.15 Uhr mit seinem Citroen ins Schleudern und kam dabei auf die Gegenfahrspur. Hier stieß er mit einem Mercedes zusammen, der von 55-Jährigen gelenkt wurde. Dieser verletzte sich bei dem Unfall leicht.