Aalen: Vorfahrt missachtet Am Dienstag missachtete gegen 14:50 Uhr ein 39-jähriger VW-Fahrer an der Anschlussstelle Affalterried zur B29 die Vorfahrt eines von rechts kommenden Daimlers eines 21-Jährigen.

Aalen (ots) - Infolgedessen kam es zum Unfall bei dem etwa 9000 Euro Schaden entstand.



Aalen: Unfallflucht



Ein Am Proviantamt abgestellter VW wurde zwischen Freitag, 13:30 Uhr und Dienstag, 14:30 Uhr beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.



Aalen: PKW zu spät erkannt



Ein 69-Jähriger befuhr mit seinem Chrysler am Dienstag die Straße "Vorderer Kirchberg" und wollte nach links in die Waldhäuser Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine 24-jährige VW-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß wobei ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstand.



Aalen: Einbruch



Zwischen Montag, 19:20 Uhr und Dienstag, 11:30 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße. Anschließend öffnete er eine Glasvitrine und entwendete mehrere Uhren, Ketten, Feuerzeuge und eine Stofftasche mit Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. An der Tür entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.



Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel



Beim Fahrstreifenwechsel auf der Hochbrücke von der Johann-Gottfried-Pahl-Straße kommend übersah am Sonntag gegen 19:30 Uhr ein 18-jähriger Toyota-Fahrer einen rechts neben ihm fahrenden VW einer 26-Jährigen. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.



Aalen: Schränke in Umkleide aufgebrochen



Aus einer Umkleide eines Cafés in der Friedhofstraße wurden am Samstagmittag von einem unbekannten Dieb unter anderem ein Tablet der Marke Samsung, ein Mobiltelefon, eine Handtasche sowie ein Geldbeutel entwendet. In weiteren Umkleiden wurden mehrere Schränke aufgebrochen, aus denen jedoch nichts gestohlen wurde. Der Diebstahl wurde gegen 15:15 Uhr bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier aalen unter 07361/5240 entgegen.



Aalen: Zeugenaufruf nach Unfall



Auf der Friedhofstraße ereignetet sich am Freitag ein Unfall, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 4500 Euro entstand. Gegen 17:30 Uhr kollidierte ein 24-jähriger Renault-Fahrer mit einem 20-jährigen Audi-Fahrer. Infolgedessen wurde der Renault auf einen weiteren VW aufgeschoben.



Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der Beteiligten zum Unfallhergang sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.



Ellwangen/Neunheim: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt



Auf der Neunheimer Straße hat sich am Montag ein bislang unbekannter Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle entzogen, die Polizei sucht Zeugen.



Der Unbekannte war mit seinem Krad gegen 16 Uhr mit zwei weiteren Motorradfahrern von Ellwangen in Richtung Neunheim unterwegs. Als diese durch eine Streifenbesatzung auf Höhe der Kreuzung am Neunheimer Sportplatz gesichtet wurden, beschleunigten sie und teilten sich auf. Die Beamten verfolgten eine Supermoto, an der kein Kennzeichen angebracht war, bis zur Ellwanger Innenstadt. Der Unbekannte missachtete ohne zu Bremsen eine rote Ampel und fuhr und mit sehr hoher Geschwindigkeit durch die Ellwanger Innenstadt, weshalb die Streifenbesatzung den Sichtkontakt verlor. Eine anschließende Fahndung verlief negativ. Der Fahrer trug eine weiße Jacke sowie einen Crosshelm. Bei der Maschine handelt es sich um eine Supermoto mit 125 ccm.



Die Polizei bittet Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben bzw. gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.



Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht



Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte am Dienstag gegen 18:30 Uhr ein bislang Unbekannter einen in der Ledergasse abgestellten Audi A3. Der Verursacher hinterließ rund 2000 Euro Schaden. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.



Schwäbisch Gmünd: PKW aufgebrochen



Am Montag schlug zwischen 13 Uhr und 16:25 Uhr ein bislang Unbekannter die Beifahrerscheibe eines Renault ein, welcher in der Lindenfirststraße abgestellt war. Anschließend entwendete er eine auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche mit Bargeld sowie mehrere Bankkarten und Schlüsseln. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.



Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Brand



An einem Mehrfamilienhaus in der Neißestraße geriet am Montag um kurz nach Mitternacht ein Terrassenbereich mit Holzdielen in Brand. In der Folge ging ein Wohnzimmerfenster und das Fenster der Balkontüre zu Bruch. Die Wohnung wurde stark verrußt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 50 000 Euro. Die Feuerwehren Schwäbisch Gmünd und Schwäbisch Gmünd-Bettringen waren mit 6 Einsatzfahrzeugen sowie 27 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen.