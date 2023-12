Abtsgmünd: Mobile Toilette gesprengt Regelrecht gesprengt wurde eine mobile Toilette, die am Festplatz im Brühl aufgestellt war.

Aalen (ots) - Die Tatzeit dürfte am Montagnachmittag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr liegen. Mutmaßlich wurden mitunter nicht zugelassene Feuerwerkskörper in der Toilette zur Explosion gebracht, die hierdurch total zerstört wurde. Hinweise auf Personen, die sich im dortigen Bereich aufgehalten haben könnten, oder sonstiger verdächtiger Wahrnehmungen werden vom Polizeiposten Abtsgmünd unter Telefon 07366/96660 entgegen genommen.



Aalen: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen



Gegen 2 Uhr befuhr am Donnerstag ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes die Rombacher Straße von der Hochschule kommend in Richtung Unterrombach. Hierbei geriet er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr er auf eine dortige Mauer, wurde von dieser auf einen Zaun geschleudert und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Im Anschluss daran wurde sein Mercedes wieder auf die Straße geleitet, beschädigte eine Straßenlaterne und kam schlussendlich auf der Fahrbahn zum Stehen.



Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 44-Jährigen ein Atemalkoholwert von über 2,5 Promille festgestellt. Ebenso steht der Fahrer im Verdacht, Drogen konsumiert zu haben. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Die Polizei stellte den Führerschein des 44-Jährigen sicher. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 40000 Euro.



Wasseralfingen: Einbruch



Am Mittwoch wurde gegen 17 Uhr ein Wohnungseinbruch im Erzweg gemeldet. Der Einbrecher durchsuchte in der Wohnung diverse Räume und Schränke. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, bedarf noch der weiteren Klärungen. Die Polizei Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361/5240.



Hüttlingen: Banner entwendet



Unbekannte entwendeten zwischen Sonntag, 10 Uhr und Dienstag, 15 Uhr einen etwa 6 Quadratmeter großen Banner, der an einem Gestell an der B19 (Abtsgmünder Straße) aufgestellt war. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Banners, der sich auf den Hochwasserschutz bezieht, nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/5240 entgegen.



Ellwangen: Auffahrunfall auf der BAB7



Am Mittwoch ereignet sich auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und Westhausen ein Auffahrunfall mit 20000 Schaden und drei leicht Verletzten. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr gegen 12:15 Uhr eine 31-Jährige mit ihrem BMW auf einen vor ihm fahrenden VW einer 43-Jährigen auf. Im Zuge der Unfallaufnahme mussten beide Fahrstreifen gesperrt werden.



Mögglingen: Unfallflucht



Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang Unbekannter einen im Fuchsäckerweg abgestellten Skoda. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Unfall wurde am Mittwoch gegen 17:10 Uhr bekannt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.