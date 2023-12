Lauchheim-Hülen: Vorfahrt missachtet - 6500 Euro Schaden An der Einmündung Härtsfeldstraße / Aalener Gasse missachtete ein 58-jähriger Skoda-Fahrer am Mittwochmittag gegen 11.20 Uhr die Vorfahrt eines 41 Jahre alten Opel-Fahrers.

Aalen (ots) - Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 6500 Euro; beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.



Neresheim: Unfall beim Rangieren



Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 34-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr verursachte, als er beim Rangieren mit seinem Nissan einen in der Nördlinger Straße abgestellten Mercedes Benz streifte.



Westhausen: Fahrzeug übersehen



Von der A 7 kommend, befuhr ein 53-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr die Abfahrt bei Westhausen. Ein Autofahrer signalisierte ihm, dass er mit seinem Fahrzeug auf die B 29 einfahren kann, was der 53-Jährige dann auch tat. Dabei übersah er allerdings einen aus Richtung Aalen kommenden Mercedes Benz, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Unfallverursacher und der 23 Jahre alte Mercedes-Fahrer blieben unverletzt; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend Euro.



Ellwangen: Fahrzeug entwendet



Von einem Grundstück im Keuperweg entwendeten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen schwarzen Audi SQ5 im Wert von rund 50.000 Euro. Der Diebstahl des Fahrzeuges wurde am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr bemerkt. An dem entwendeten Pkw waren die Kennzeichen AA - BJ 510 angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.



Schwäbisch Gmünd-Herlikofen: Unfallflucht



Auf der Burgholzstraße streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr den Audi einer 31-Jährigen, wobei dieser beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.



Böbingen: Falsch abgebogen



Auf der B 29 bog eine 64-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der falschen Fahrspur nach links ab, da sie von der Sonne geblendet wurde. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Opel eines 22-Jährigen, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro beziffert.



Waldstetten: Fahrzeug übersehen



Von einem Parkplatz kommend, fuhr eine 42-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr mit ihrem BMW auf die Rosenstraße ein, wobei sie den VW einer 74-Jährigen übersah. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Beteiligte unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.



Heubach: Unfallflucht



Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr und Mittwochvormittag, 10.30 Uhr einen VW Golf, der in diesem Zeitraum in der Beiswanger Straße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.