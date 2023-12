Lorch: Rad verloren Ein 41-Jähriger war am Mittwochmorgen mit seinem Seat auf der B29 Richtung Stuttgart unterwegs.

Aalen (ots) - Dabei löste sich plötzlich das linke Hinterrad, sodass der Mann mit seinem Auto ins Schleudern geriet. Er drehte sich schließlich mehrmals und prallte gegen die Schutzplanken. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Seat musste abgeschleppt werden.



Abtsgmünd: Von der Straße abgekommen



Schwer verletzt wurde eine 23-Jährige bei einem Unfall am Mittwochvormittag. Die Frau befuhr mit ihrem Lada gegen 9.15 Uhr die Verbindungsstraße zwischen Hinterbüchelberg und Oberholenbach, kam dabei von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde durch den Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Auto entstand Totalschaden von rund 10.000 Euro. Dieser wurde abgeschleppt.