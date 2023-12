Lorch: Unfallflucht In der Stuttgarter Straße ereignete sich am Donnerstagmittag eine Verkehrsunfallflucht.

Aalen (ots) - Gegen 12 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ausparken gegen einen Pkw BMW XDrive und versachte an diesem geparkten Auto einen Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Nach dem Vorfall hat sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernt. Hinweise auf diesen werden nun von der Polizei in Lorch unter Tel. 07172/7315 erbeten.



Geschwend: 44-Jähriger bei Baumfällarbeiten schwer verletzt



Ein folgenschwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstagvormittag kurz vor 10 Uhr in einem Waldstück in der Nähe des Herrensees bei Eichenkirnberg. Beim Fällen einer Lärche durch einen 68-jährigen Arbeiter habe sich diese zwischen Bäumen verkeilt. Durch die entstandene Spannung schnalzte der Baumstamm beim Durchtrennen zur Seite und traf einen 44-jährigen Arbeiter. Dieser wurde hierbei schwer verletzt. Der Mann musste an der Unglückstelle notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Die Ermittlungen zur Klärung der näheren Unfallumstände dauern an.