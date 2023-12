Lorch: Unfallflucht

Aalen (ots) - Am Freitag zwischen 11:45 Uhr und 12.15 Uhr wurde ein Audi Q5 beschädigt, der zu dieser Zeit auf dem kundenparkplatz eines Supermarktes in der Maierhofstraße abgestellt war.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Hinwiese in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172/7315 entgegen.



Ellwangen / Westhausen: Unfälle auf der A7



Am Freitag gegen 5.45 Uhr befuhr ein 42-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz die A7 in Fahrtrichtung Ulm. Auf Höhe des Agnesbergtunnels kam das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.



Zu einem weiteren Unfall auf der A7 kam es gegen 6.20 Uhr. Kurz vor dem Virngrundtunnel, in Fahrtrichtung Würzburg, wollte ein 62-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Hierbei kam das Fahrzeug aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse ins Schlingern. Der Sprinter kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Das Fahrzeug wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und prallte dort gegen einen Renault eines 50-jährigen Fahrers. Letztendlich kippte der Sprinter auf die Beifahrerseite und kam so zum Liegen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

An der Unfallstelle waren neben der Polizei noch zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie die Feuerwehr Ellwangen mit sieben Fahrzeugen und 31 Wehrleuten im Einsatz.

Die Fahrbahn musste bis 9 Uhr für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung gesperrt werden.