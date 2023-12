Aalen-Wasseralfingen: Parkrempler

Aalen (ots) - Beim Ausparken ihres VW Sharan beschädigte eine 38-Jährige am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr einen in der Annastraße geparkten BMW, wobei ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro entstand.



Oberkochen: 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen



In der Dreißentalstraße erlitt eine 43-Jährige am Dienstagvormittag leichte Verletzungen durch eine herabstürzende Fettabsaughaube. Die Absaughaube aus Edelstahl mit den Maßen 2 Meter x 1,50 Meter war an der Decke eines Containers befestigt und stürzte vermutlich wegen Materialermüdung herab. Die 43-Jährige kam unter der Haube zum Liegen und wurde dabei leicht verletzt; sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Oberkochen: In den Gegenverkehr gefahren



Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 34.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen ereignete. Gegen 8.20 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Skoda die B 19 in Richtung Oberkochen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur, wo er zunächst einen Mercedes Actros Sattelzug streifte und dann mit dem Mercedes Sprinter eines 29-Jährigen zusammenprallte. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.



Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen



Mit ihrem VW kam eine 64-Jährige am Dienstagmittag gegen 13.40 Uhr auf der Kreisstraße 3232 aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und fuhr in den Graben. Hierbei beschädigte sie einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, wodurch die Ölwanne ihres Fahrzeuges aufgerissen wurde. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht; an ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Fahrbahn, die durch auslaufende Betriebsstoffe verschmutzt wurde, wurde durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei gesäubert.



Bopfingen: Unfallflucht



Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstagvormittag zwischen 11.35 Uhr und 11.50 Uhr einen Peugeot, der in dieser Zeit am Ipftreff abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/96020.



Schwäbisch Gmünd: Versuchter Diebstahl



Ein alkoholisierter 35-Jähriger versuchte am Dienstag offenbar einem 33-Jährigem in einem Linienbus dessen Handy zu entwenden. Der deutliche betrunkene Mann drückte den 33-Jährigen gegen die Busscheibe und zerrte an dessen Telefon. Letztlich gelang es dem 33-Jährigen jedoch sein Mobiltelefon festzuhalten. Der 35-Jährige wurde von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht.



Heubach: Fahrzeug übersehen



Von der Straße "Zollstock" kommend, bog eine 37-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Mercedes Benz in die Gmünder Straße ab. Dabei übersah sie den VW einer 32-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.



Schwäbisch Gmünd: 15-Jähriger wurde von Unbekanntem bedroht



Gegen 14.20 Uhr am Dienstagnachmittag hielt sich ein 15-Jähriger am Busbahnhof auf und schaute auf dem Fahrplan nach der Abfahrt seines Busses. Unvermittelt trat ein ca. 30 bis 40 Jahre alter Mann an ihn heran, der auf einer angrenzenden Bank gesessen hatte und sagte zu dem Jugendlichen, dass er ihn nicht so anstarren solle. Gleichzeitig zeigte er dem Jugendlichen ein mitgeführtes Klappmesser. Der 15-Jährige stieg dann in seinen Bus, wobei er von dem Unbekannten verfolgt wurde, der ihn aufforderte, wieder auszusteigen und sich bei ihm zu entschuldigen. Hierbei sprach der Mann Drohungen aus. Letztlicher verließ er offenbar den Bus. Der Mann, der eine korpulente Figur haben soll, ist ca. 180 bis 190 cm groß, sprach hochdeutsch und hat einen grauen Vollbart.

Hinweise auf die bislang unbekannte Person nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.